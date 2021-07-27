Сафронова перевели в одиночную камеру после публикации статьи

Советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова перевели в одиночную камеру в день публикации его колонки о «конвейере» дел о госизмене в газете «Ведомости». Об этом сообщил его адвокат Даниил Никифоров, говорится в Telegram-канале другого его защитника Ивана Павлова.

Кстати, с пятницы (23 июля, день публикации колонки Сафронова. — NEWS.ru) он (Сафронов. — NEWS.ru) находится в одиночной камере. Напомним, что его статья во многом основана на беседах с сокамерниками, — отмечается в сообщении.

Кроме того, Сафронов передал через своего адвоката, что знает о «приключениях» своего текста, который пропал с сайта «Ведомостей» спустя несколько часов после публикации.

Колонка Сафронова с заголовком «Шпионов делать из этих людей» появилась на сайте газеты в ночь на 23 июля. Утром 23 июля она оказалась недоступна: при переходе по ссылке открывалась ошибка 404. При этом сайт издания работал штатно. Позднее прекратил открываться весь сайт газеты, вместо страниц появлялась ошибка 502. В издании объяснили это DDoS-атакой на сайт, однако позже доступ был восстановлен, а материал Сафронова на нём так и не появился.

В своей статье Сафронов написал, что расследование дел о госизмене и шпионаже представляет собой конвейер. В число обвиняемых попадает широкий круг людей, когда-либо контактировавших с любыми иностранцами или даже живущими за границей с родственниками.

По словам Сафронова, суд удовлетворяет все ходатайства следствия об аресте подозреваемых. Этих людей убеждают, в том числе и назначенные адвокаты, пойти на сделку со следствием. Если человек отказывается, о нём на долгое время «забывают». При этом изоляция давит на психику.

Сафронов сам является обвиняемым по делу о госизмене. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО, передавая секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Виновным себя он не признал. В конце июня ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей. Первый апелляционный суд признал это решение законным.