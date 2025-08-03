Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 20:32

Рулет из кабачков с грибами — простой и полезный рецепт без жарки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ищете лёгкий и полезный рецепт, который понравится и детям, и взрослым, этот рулет из кабачков — отличный выбор. В нём нет жарки, только запекание и тушение грибов со сливками, что сохраняет максимум пользы и свежести. Рулет хорошо подходит для диетического питания и легко нарезается как в тёплом, так и в охлаждённом виде.

Ингредиенты

Для теста

  • Молодые кабачки (цуккини) — 2 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Пшеничная мука — 1 стакан
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Масло для смазывания

Для начинки

  • Шампиньоны — 300–400 г (свежих или 1 пачка замороженных)
  • Сливки — 150–200 мл (жирность 10% или по вкусу)
  • Сыр — 100 г
  • Лук — 1–2 шт. (по желанию)
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

1. Начинка:
Если используете замороженные грибы, подождите, пока испарится жидкость. Затем добавьте сливки, посолите и тушите до готовности. Свежие грибы нарежьте, пассеруйте с луком, добавьте сливки и потушите.

2. Тесто:
Кабачки очистите и натрите на крупной тёрке. Если кабачки старые — удалите семена. Добавьте к кабачкам желтки, муку, разрыхлитель, соль. Взбейте белки до пиков и аккуратно вмешайте в тесто.

3. Выпекание:
Противень смажьте маслом, выложите тесто тонким слоем и выпекайте при 180–190 °C около 20–25 минут до золотистого цвета.

4. Формирование рулета:
Готовый корж переверните на рабочую поверхность, снимите бумагу. На корж равномерно выложите грибную начинку, посыпьте сыром и быстро сверните рулетом, пока сыр не остыл.

Советы и рекомендации

  • Для удобства используйте сливочное или топленое масло при выпечке.
  • Если хотите добавить лук, измельчите и смешайте его с кабачками или грибами.
  • Рулет можно подавать как тёплым, так и охлаждённым — во втором варианте его проще нарезать.

Картофельные деруны — одно из тех блюд, которое есть почти в каждой кухне мира. В Ирландии их называют боксти, в Беларуси — драники, а на Украине — деруны.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.