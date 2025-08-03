Рулет из кабачков с грибами — простой и полезный рецепт без жарки

Рулет из кабачков с грибами — простой и полезный рецепт без жарки

Если ищете лёгкий и полезный рецепт, который понравится и детям, и взрослым, этот рулет из кабачков — отличный выбор. В нём нет жарки, только запекание и тушение грибов со сливками, что сохраняет максимум пользы и свежести. Рулет хорошо подходит для диетического питания и легко нарезается как в тёплом, так и в охлаждённом виде.

Ингредиенты

Для теста

Молодые кабачки (цуккини) — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Пшеничная мука — 1 стакан

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Масло для смазывания

Для начинки

Шампиньоны — 300–400 г (свежих или 1 пачка замороженных)

Сливки — 150–200 мл (жирность 10% или по вкусу)

Сыр — 100 г

Лук — 1–2 шт. (по желанию)

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

1. Начинка:

Если используете замороженные грибы, подождите, пока испарится жидкость. Затем добавьте сливки, посолите и тушите до готовности. Свежие грибы нарежьте, пассеруйте с луком, добавьте сливки и потушите.

2. Тесто:

Кабачки очистите и натрите на крупной тёрке. Если кабачки старые — удалите семена. Добавьте к кабачкам желтки, муку, разрыхлитель, соль. Взбейте белки до пиков и аккуратно вмешайте в тесто.

3. Выпекание:

Противень смажьте маслом, выложите тесто тонким слоем и выпекайте при 180–190 °C около 20–25 минут до золотистого цвета.

4. Формирование рулета:

Готовый корж переверните на рабочую поверхность, снимите бумагу. На корж равномерно выложите грибную начинку, посыпьте сыром и быстро сверните рулетом, пока сыр не остыл.

Советы и рекомендации

Для удобства используйте сливочное или топленое масло при выпечке.

Если хотите добавить лук, измельчите и смешайте его с кабачками или грибами.

Рулет можно подавать как тёплым, так и охлаждённым — во втором варианте его проще нарезать.

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