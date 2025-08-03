Рулет из кабачков с грибами — простой и полезный рецепт без жарки

Если ищете лёгкий и полезный рецепт, который понравится и детям, и взрослым, этот рулет из кабачков — отличный выбор. В нём нет жарки, только запекание и тушение грибов со сливками, что сохраняет максимум пользы и свежести. Рулет хорошо подходит для диетического питания и легко нарезается как в тёплом, так и в охлаждённом виде.
Ингредиенты
Для теста
- Молодые кабачки (цуккини) — 2 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Пшеничная мука — 1 стакан
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Масло для смазывания
Для начинки
- Шампиньоны — 300–400 г (свежих или 1 пачка замороженных)
- Сливки — 150–200 мл (жирность 10% или по вкусу)
- Сыр — 100 г
- Лук — 1–2 шт. (по желанию)
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
1. Начинка:
Если используете замороженные грибы, подождите, пока испарится жидкость. Затем добавьте сливки, посолите и тушите до готовности. Свежие грибы нарежьте, пассеруйте с луком, добавьте сливки и потушите.
2. Тесто:
Кабачки очистите и натрите на крупной тёрке. Если кабачки старые — удалите семена. Добавьте к кабачкам желтки, муку, разрыхлитель, соль. Взбейте белки до пиков и аккуратно вмешайте в тесто.
3. Выпекание:
Противень смажьте маслом, выложите тесто тонким слоем и выпекайте при 180–190 °C около 20–25 минут до золотистого цвета.
4. Формирование рулета:
Готовый корж переверните на рабочую поверхность, снимите бумагу. На корж равномерно выложите грибную начинку, посыпьте сыром и быстро сверните рулетом, пока сыр не остыл.
Советы и рекомендации
- Для удобства используйте сливочное или топленое масло при выпечке.
- Если хотите добавить лук, измельчите и смешайте его с кабачками или грибами.
- Рулет можно подавать как тёплым, так и охлаждённым — во втором варианте его проще нарезать.
Картофельные деруны — одно из тех блюд, которое есть почти в каждой кухне мира. В Ирландии их называют боксти, в Беларуси — драники, а на Украине — деруны.