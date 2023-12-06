Рождественский пост 2023–2024: правила и питание по дням Рассказываем, что можно делать и есть во время Рождественского поста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рождественский пост 2023–2024

Рождество Христово — один из наиболее важных христианских праздников. Верующие готовятся к появлению младенца Христа не только духовно, но и телесно. Для этого они держат пост — период многодневного воздержания в помыслах и пище. Рассказываем, что нужно знать перед Рождественским постом и какие ограничения существуют для постящихся, а также делимся календарем постного питания на зиму 2023–2024 годов.

Рождественский пост: когда начинается и заканчивается

Длительность Рождественского поста равняется 40 дням. Отсюда одно из его названий — Четыредесятница. Говение начинается 28 ноября, после Филиппова дня. А завершается Рождественский пост в начале января — 6 числа. Интересно, что, в отличие от православного, католический Рождественский пост отсчитывается по старому календарному стилю и заканчивается 24 декабря.

Суть Рождественского поста

Говоря о сути Рождественского поста, подчеркнем, что его смысл — не в изменении меню, а в укреплении духа. Во время сорокадневного воздержания христианин сосредотачивает помыслы на служении Богу. Это период моления, посещения церквей и храмов, совершения благих поступков.

Сорокадневные ограничения напоминают верующим сразу о двух подвигах: об удалении Иисуса в пустыню и о посте, который держал Моисей, прежде чем ему явились заповеди Божьи. Поэтому Рождественский пост не стоит сводить к пищевым ограничениям. В первую очередь это время борьбы с искушениями, укрепления духа, воспитания в себе стойкости, мудрости и умеренности.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Православный Рождественский пост

Питание в Рождественский пост

Когда начинается Рождественский пост, в жизнь верующих приходят многочисленные ограничения, в частности пищевые. Основу питания в Рождественский пост составляют такие продукты, как:

различные каши (рисовая, гречневая, овсяная, пшенная);

овощи и фрукты (термически обработанные и сырые);

зелень;

орехи;

мед;

грибы;

растительное, оно же альтернативное, молоко;

постная выпечка и хлеб;

рыба и морепродукты.

Запрет налагается на продукты из мяса и молока, птицу и яйца. Также запрещен алкоголь. Исключение составляет малое количество вина, которое можно употреблять по воскресеньям и в церковные праздники.

Строгость Рождественского поста

Ограничения во время Четыредесятницы варьируются по строгости: от употребления блюд с маслом и рыбой до полного отказа от еды. Всего существуют пять степеней запретов:

голод, полный отказ от еды;

сухоядение, оно же сыроедение (разрешены хлеб, термически не обработанные фрукты и овощи);

горячая пища без масла (можно готовить супы и каши, тушить овощи и грибы);

горячая пища с растительным маслом (разрешается поэкспериментировать и приготовить вегетарианские котлеты, пельмени и голубцы, жареные грибы, запеченные овощи, плов с черносливом);

горячая пища с растительным маслом, морепродукты, рыба.

С начала Рождественского поста рацион верующего напрямую определяется днем недели. Рождественский пост делится на следующие периоды:

28 ноября — 19 декабря — в понедельник разрешена пища без масла, в среду и пятницу предписано сухоядение, в оставшиеся дни недели дозволено готовить блюда на масле, рыбу и морепродукты;

20 декабря — 1 января — в понедельник употребляется пища без масла, во вторник и четверг — на масле, но без рыбы, в среду и пятницу надо придерживаться сухоядения, в выходные разрешается есть пищу на масле, рыбу и морепродукты;

2–5 января — в понедельник , среду и пятницу предписывается сухоядение, во вторник и четверг дозволено есть пищу без масла, в выходные — пищу на масле;

6 января — голод до восхождения первой звезды (примерно до 16 часов), затем можно употребить сочиво.

Настолько строгих ограничений придерживаются монахи. А что едят в Рождественский пост миряне? Главное послабление для прихожан церкви — это отказ от голода и сыроедения. Сняв особо строгие ограничения, верующие могут употреблять горячие блюда, приготовленные без масла, по понедельникам, средам и пятницам.

Лучший способ составить план питания на Рождественский пост — это обратиться за советом к духовнику. Он подскажет, как можно смягчить ограничения. В первую очередь послабления полагаются беременным, людям преклонного возраста и имеющим хронические заболевания.

Рождественский пост по дням

Когда начинается Рождественский пост, в быт говеющих приходят многочисленные изменения. Из-за этого на первых порах могут возникнуть сложности при составлении рациона питания. Чтобы избежать проблем, стоит иметь под рукой календарь Рождественского поста по дням. Вы можете найти его ниже. Учтите, что мы приводим календарь Рождественского поста 2023–2024 годов с учетом монашеских запретов. Определяйте строгость говения самостоятельно или посоветовавшись с духовником.

01.12., ПТ — сухоядение;

02.12., СБ — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

03.12., ВС — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

04.12., ПН, Введение во храм Пресвятой Богородицы — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

05.12., ВТ — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

06.12., СР— сухоядение;

07.12., ЧТ — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

08.12., ПТ — сухоядение;

09.12., СБ — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

10.12., ВС — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

11.12., ПН — горячая пища без масла;

12.12., ВТ — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

13.12., СР — сухоядение;

14.12., ЧТ — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

15.12., ПТ — сухоядение;

16.12., СБ — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

17.12., ВС — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

18.12., ПН — горячая пища без масла;

19.12., ВТ, День святителя Николая — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

20.12., СР — сухоядение;

21.12., ЧТ — пища на растительном масле;

22.12., ПТ — сухоядение;

23.12., СБ — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

24.12., ВС — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

25.12., ПН — горячая пища без масла;

26.12., ВТ — горячая пища на растительном масле;

27.12., СР — сухоядение;

28.12., ЧТ — горячая пища на растительном масле;

29.12., ПТ — сухоядение;

30.12., СБ — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

31.12., ВС — пища на растительном масле, рыба и морепродукты;

01.01., ПН — горячая пища без масла;

02.01., ВТ — горячая пища без масла;

03.01., СР — сухоядение;

04.01., ЧТ — горячая пища без масла;

05.01., ПТ — сухоядение;

06.01., СБ, Сочельник — воздержание от пищи до появления первой звезды.

Теперь вы знаете, с какого числа начинается Рождественский пост, как долго он продолжается и какие правила действуют в этот период. Помните, что говение — это время для благих помыслов и добрых поступков. Вопрос пищи не должен затмевать собой сам смысл поста — укрепление духа и воспитание в себе христианских добродетелей.

Читайте также:

Введение во храм Пресвятой Богородицы: от истории до праздничного меню

Цвета 2024 года: встречаем Новый год правильно

Зеленый Деревянный Дракон — символ 2024 года. Готовимся к его приходу

Уход за кожей лица и тела: как спастись от сухости и шелушения зимой

Простые рецепты согревающего безалкогольного глинтвейна