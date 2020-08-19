Роструд выяснил, сколько россиян готовы перейти на удалёнку

Около половины жителей России (48%) готовы брать на себя большую ответственность и усердно трудиться ради большей зарплаты, а вот каждый десятый респондент хочет перейти на удалённую работу. Такие данные приводятся в опросе «Работа в России», который провела Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).
Таким образом, активно работать ради высоких доходов
На вопрос о том, что бы сотрудники хотели изменить, 40% респондентов отметили, что поменяли бы систему премий. 30% хотели бы работать ближе к дому, а 20% изменили бы график. При этом только 10% трудящихся хотели бы работать из дома.
Исследование показало также, что россияне очень трудолюбивы, ведь 64% респондентов ответили, что ходили бы на работу, даже если у них не было бы в этом необходимости, и делали бы это ради удовольствия. 36% при этом готовы променять работу на домашние хлопоты.
Специалисты провели опрос в июле среди 9 тыс. человек из всех регионов России. «Работа в России» — это федеральная государственная информационная система. На сайте сейчас можно найти почти полтора миллиона вакансий по всей стране.
Из-за пандемии коронавируса в России были введены ограничительные меры. Из-за режима самоизоляции многим компаниям пришлось перейти на удалённый режим работы. В марте 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям и призвал перевести сотрудников на удалённую работу. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса.
Как писал NEWS.ru, ранее эксперты подсчитали число российских компаний на удалёнке.
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