«Ростелеком» отчитался о восстановлении доступа к сайтам государства

https://static.news.ru/photo/b8624d94-819e-11eb-86ca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа сайтов государственных органов, которая была прервана накануне, восстановлена, сообщили в «Ростелекоме».

В 14:45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны, — сказали в компании.

Там отметили, что планируют изучить причины произошедшего сбоя. Это должно помочь избежать повторения победных ситуаций, передаёт РИА Новости.

Накануне Роскомнадзор сообщил, что принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов Роскомнадзора, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития, однако власти связь двух этих фактов отрицают — там заявили, что причиной стал сбой в оборудовании «Ростелекома», писал NEWS.ru.