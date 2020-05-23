Рост числа заболевших COVID-19 в России снизился на 12,1%

https://static.news.ru/photo/a3bd343e-9d98-11ea-8859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число инфицированных коронавирусом нового типа за последнюю неделю в РФ увеличилось на 22,3% против 34,4% за предыдущие семь дней.

С 18 по 24 мая 2020 года выявили 62 729 случаев заражения. С 11 по 17 мая показатель был равен 72 064. Таким образом, количество зарегистрированных пациентов снизилось на 9335, или на 12,1%, пишет ТАСС. Среднесуточный рост числа инфицированных за неделю снизился с 4,3% до 2,9%.

За последние сутки в России скончались 153 человека из числа заражённых COVID-19. В общей сложности количество летальных исходов составляет 3541. Специалисты зафиксировали 8599 новых заболевших в 84 регионах. За всё время наблюдений медики зарегистрировали 344,4 тысячи заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство жителей Москвы остаются 24 мая дома. По информации на 09:00, так называемый индекс самоизоляции составил 3,8 по пятибалльной системе — как и в два предыдущих воскресенья.

За минувшие сутки в Москве выявлено 2516 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 163 913 человек.