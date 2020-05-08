Росстат оценил потери жителей РСФСР в Великой Отечественной войне

Прирост населения РСФСР к 1946 году мог составить 6,4 млн человек, если бы не было Великой Отечественной войны. На начало 1941 года в республике проживало 111 млн человек, а к началу 1946 года — только 97,6 млн.
Такие данные
Потери СССР в годы войны оцениваются Росстатом в 26,6 млн человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что празднование Дня Победы в России началось с Камчатки. Там в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне подняли государственные флаги и флаги расцвечивания на кораблях ОКВС и атомных подводных крейсерах. Также был проведён вынос боевых знамён частей и соединений, личный состав прошёл торжественным маршем в пунктах дислокации.
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