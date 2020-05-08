Росстат оценил потери жителей РСФСР в Великой Отечественной войне

https://static.news.ru/photo/0601f856-91b3-11ea-87b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прирост населения РСФСР к 1946 году мог составить 6,4 млн человек, если бы не было Великой Отечественной войны. На начало 1941 года в республике проживало 111 млн человек, а к началу 1946 года — только 97,6 млн.

Такие данные публикует Росстат, отмечая, что расчёты сделаны, учитывая сохранение показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года. За время войны количество детей в возрасте до четырёх лет в РСФСР сократилось на 7,2 млн, взрослых мужчин от 20 до 49 лет — на 6,1 млн, а женщин — на 847 тысяч человек.

Потери СССР в годы войны оцениваются Росстатом в 26,6 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что празднование Дня Победы в России началось с Камчатки. Там в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне подняли государственные флаги и флаги расцвечивания на кораблях ОКВС и атомных подводных крейсерах. Также был проведён вынос боевых знамён частей и соединений, личный состав прошёл торжественным маршем в пунктах дислокации.