Россиянку осудили на 17 лет за торговлю собственными детьми

В Красноярском крае суд отправил за решётку на 17 лет 30-летнюю россиянку, продававшую собственных детей извращенцам. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

Суд установил, что осуждённая регулярно отдавала своих детей трёх и пяти лет знакомому 64-летнему педофилу, платившему ей по тысяче рублей за надругательства. Однажды извращенец отвёз пятилетнего ребёнка своим знакомым 50 и 58 лет, которые совершили с ним насильственные действия. Все они предстали перед судом.

Приговором суда 64-летнему подсудимому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, 58-летнему подсудимому — 12,5 года. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Матери пострадавших детей назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 50-летний мужчина, также участвовавший в насилии над ребёнком, был признан невменяемым. Его отправили в психиатрическую лечебницу, где к нему применят меры медицинского характера.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила президенту Владимиру Путину составить реестр педофилов и ставить в их паспорта специальные штампы. Кроме создания реестра уполномоченный по правам ребёнка предложила ускорить принятие законопроекта, согласно которому за изнасилование несовершеннолетних грозит пожизненное заключение.