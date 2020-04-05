Россиянин умер от коронавируса в Таиланде

https://static.news.ru/photo/f845b824-7759-11ea-81a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Teera Noisakran/Global Look Press

Гражданин РФ скончался в таиландском городе Паттайя. У мужчины был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

В российском посольстве отметили, что 48-летний мужчина долгое время проживал с семьёй в этой стране. Он поступил с симптомами ОРВИ в одну из местных больниц. Позже состояние ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Сегодня (5 апреля. — NEWS.ru) врачи констатировали его смерть, — сообщил заведующий консульским отделом посольства Владимир Пронин.

Супруга скончавшегося лежит в той же больнице на карантине, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что самым первым симптомом заражения коронавирусом является повышение температуры.