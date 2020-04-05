Россиянин умер от коронавируса в Таиланде

Гражданин РФ скончался в таиландском городе Паттайя. У мужчины был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
В российском посольстве отметили, что 48-летний мужчина долгое время проживал с семьёй в этой стране. Он поступил с симптомами ОРВИ в одну из местных больниц. Позже состояние ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Сегодня (5 апреля. — NEWS.ru) врачи констатировали его смерть, — сообщил заведующий консульским отделом посольства Владимир Пронин.
Супруга скончавшегося лежит в той же больнице на карантине,
Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что самым первым симптомом заражения коронавирусом является повышение температуры.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен