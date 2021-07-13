Россияне отказались от 50% туров в Анапу и Сочи

Туроператоры сообщают об отказе россиян от 50% туров на курорты Краснодарского края после 1 августа. Доля отмен в санаториях пока составляет 10%, пишут «Известия».

Вместо Анапы, Геленджика и Сочи люди выбирают Крым и Абхазию, куда число броней уже выросло до 30%, приводит данные Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Власти Крыма пока не торопятся вводить ограничения по заселению туристов в отели, как это сделали в Краснодарском крае.

Власти Кубани не намерены вносить никаких поправок в уже действующие правила для туристов. В частности, с 1 августа отели могут заселять отдыхающих только при наличии сертификата о вакцинации, справки о первой прививке или документа о том, что они переболели коронавирусом в течение полугода.

В случае предоставления отрицательного ПЦР-теста турист обязуется сделать прививку не позднее трёх дней с момента заселения.

По этим причинам отказ от туров на популярные курорты Краснодарского края составил уже 50% после 1 августа. Остальные торопятся сделать прививку, чтобы не потерять деньги.

Больше всего туристов вводит в растерянность то, что правила постоянно меняются и никто не знает, что будет завтра. От главы региона ждали послаблений, но он только ужесточил правила, сетуют туроператоры. Даже при заселении в отель на один день, что пользовалось большим спросом у жителей близлежащих регионов как «туры выходного дня», нужно подписать документы о том, что по возвращении они обязуются привиться.

Массовая отмена заездов начнётся уже на следующей неделе. Это период, когда туры можно ещё отменить без штрафов.

Ранее туристам, которые планируют отдохнуть на Кубани с 1 августа, местные власти пригрозили крупными штрафами — в 30 тысяч рублей — за отсутствие сертификата о вакцинации от COVID-19 или не сделавшим прививку. Губернатор Краснодарского края пообещал обеспечить вакциной всех отдыхающих и попросил выделить субъекту дополнительные 300 тысяч доз.