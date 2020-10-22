Россияне набрали кредитов почти на 20 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/f6406968-14ff-11eb-99b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём кредитов физическим лицам на 1 сентября 2020 года составил 19,06 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию, предоставленную Центробанком.

В сравнении с аналогичным периодом в 2019 году заёмщики набрали кредитов на 2,2 трлн рублей больше. Отмечается, что объёмы кредитного портфеля физлиц активно увеличиваются с июля, каждый месяц сумма превышает 300 млрд рублей. При этом основным драйвером роста розничного портфеля банков остаётся ипотека.

Источник приводит данные опроса крупнейших российских банков. Согласно этой информации, кризис, связанный с пандемией коронавируса, не оказал существенного влияния на показатели кредитного портфеля и на платёжную дисциплину.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, во время пандемии россияне могли потерять в общей сложности порядка 1,3 трлн рублей зарплаты. Это касается тех, кто получает «серую» зарплату на предприятии. Заработки сократились более чем у трети россиян, несмотря на то что ситуация с зарплатами в стране обстоит лучше, чем можно было ожидать в пандемию.