Россияне на самоизоляции стали больше читать

https://static.news.ru/photo/e0b3825c-91e6-11ea-bbf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне на фоне пандемии коронавируса в 5,5 раза чаще стали покупать книги. Больше всего их покупают в столичном регионе в Краснодарском крае и Татарстане.

При этом люди покупают не только художественную литературу, но и публицистику, а также учебные пособия, передаёт ТАСС со ссылкой на данные российского онлайн-ретейлера Wildberries.

Самым продаваемым изданием стала книга психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым».

Наиболее востребованными изданиями также стали «Подсознание может всё!» Джона Кехо, «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперёд» Джен Сисеро, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Радикальное Прощение» Колина Типпинга.

Популярнейшим художественным произведением оказался роман «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной.

В число востребованных книг также вошли «Маленькие женщины» Луизы Олкотт, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, а также «Война и мир» Льва Толстого.

Спрос на учебную литературу значительно вырос из-за перехода студентов и школьников на дистанционное обучение. Продажи географических атласов увеличились практически в 13 раз, а учебников — в 4,5 раза. Вдвое больше стали покупать словари.

Наибольшей популярностью пользовались обучающие издания для самых маленьких — детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Ещё один тренд — рост спроса на товары для творчества. Россияне стали чаще покупать раскраски-антистресс, карандаши и фломастеры, скетч-буки и альбомы для коллекционирования.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Милла Йовович во время самоизоляции из-за коронавируса приняла участие в акции «Сказки на дому». В рамках акции она прочитала басню Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» на русском языке, что привело в восторг её многочисленных поклонников.