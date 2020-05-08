Россияне на самоизоляции стали больше читать

Россияне на фоне пандемии коронавируса в 5,5 раза чаще стали покупать книги. Больше всего их покупают в столичном регионе в Краснодарском крае и Татарстане.
При этом люди покупают не только художественную литературу, но и публицистику, а также учебные пособия,
Самым продаваемым изданием стала книга психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым».
Наиболее востребованными изданиями также стали «Подсознание может всё!» Джона Кехо, «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперёд» Джен Сисеро, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Радикальное Прощение» Колина Типпинга.
Популярнейшим художественным произведением оказался роман «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной.
В число востребованных книг также вошли «Маленькие женщины» Луизы Олкотт, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, а также «Война и мир» Льва Толстого.
Спрос на учебную литературу значительно вырос из-за перехода студентов и школьников на дистанционное обучение. Продажи географических атласов увеличились практически в 13 раз, а учебников — в 4,5 раза. Вдвое больше стали покупать словари.
Наибольшей популярностью пользовались обучающие издания для самых маленьких — детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Ещё один тренд — рост спроса на товары для творчества. Россияне стали чаще покупать раскраски-антистресс, карандаши и фломастеры, скетч-буки и альбомы для коллекционирования.
Ранее NEWS.ru писал, что актриса Милла Йовович во время самоизоляции из-за коронавируса приняла участие в акции «Сказки на дому». В рамках акции она прочитала басню Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» на русском языке, что привело в восторг её многочисленных поклонников.
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