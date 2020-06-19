Исследование: россияне готовятся проводить отпуск на даче и рыбалке

https://static.news.ru/photo/44964a66-b203-11ea-98cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, лишившись из-за пандемии коронавируса возможности провести отпуск за границей, переориентировались на активные виды отдыха. Они планируют ходить в походы, выбираться на рыбалку и организуют свой досуг на даче.

По крайней мере, об этом можно судить по выросшему спросу на товары, необходимые для такого времяпрепровождения. В июне 2020 года их стали покупать гораздо чаще по сравнению с июнем прошлого года, выяснили в аналитическом центре «Авито».

Из-за того, что путешествия по музеям и достопримечательностям пока ограничены, люди отправляются на природу и исследуют леса. При этом, судя по всему, это не однодневные походы. Так, спрос на палатки вырос почти вдвое — на 94%, а на спальники и рюкзаки — примерно на треть. Чаще всего палатки покупают в Екатеринбурге (+268%), Ижевске (+258%) и Челябинске (+248%). Более чем в два раза число желающих приобрести походный рюкзак выросло в Волгограде, Уфе, Саратове и Воронеже.

При этом, как отмечают аналитики, комплект из палатки, рюкзака и спальника несущественно подорожал с прошлого года, в среднем по стране он стоит около 15 тысяч рублей. Средняя стоимость палатки — 8,2 тысячи, спальник обойдётся в 4 тысячи, а рюкзак — в 2,8 тысячи рублей.

Среди товаров для рыболовов наибольший рост спроса — в 2,5 раза — зафиксирован на удочки, что вполне логично. Самый бюджетный предмет, чтобы приятно провести время, стоит в среднем по России чуть более 1,5 тысячи рублей. Однако почти в полтора раза стали популярнее и достаточно дорогие надувные лодки. Их средняя цена превышает 35 тысяч. Стоимость спиннинга — около 5,4 тысячи рублей, а костюма рыбака — почти 5,5 тысячи. В целом за комплект снаряжения для рыбалки придётся заплатить 42–46 тысяч рублей.

Самые заядлые рыбаки в России живут в Ростове-на-Дону, Перми и Санкт-Петербурге, где спрос увеличился в 3,5–4 раза. Удочки там нарасхват. Втрое чаще, чем в 2019 году, интересоваться рыбалкой стали в Воронеже, Екатеринбурге и Саратове, там лидер продаж — рыбацкие костюмы. Зато надувные лодки в первую очередь покупают в Красноярске (+85%), Иркутске (+73%) и Тольятти (+68%). Впрочем, в этом случае — по крайней мере, в первых двух городах — повышенный спрос может быть связан с опасениями наводнений, которые в Красноярске и Иркутске уже бывали.

Что касается дачников, то свои взоры на них устремили жители всей страны. Но в тренде не лопаты и рассада, а предметы для отдыха. Спрос на садовые качели взлетел по сравнению с июнем 2019 года в три раза. Вдвое популярнее стали бассейны (в среднем 16,5 тысячи рублей), гамаки (чуть больше 4 тысяч) и лежаки (около 13,2 тысячи) для любителей позагорать. Самое дорогое приобретение — качели, которые обойдутся в среднем в 17,8 тысячи рублей. Аналитики отметили интересную деталь: популярность бассейнов выросла в первую очередь в городах с не самым жарким климатом — в Екатеринбурге, Тюмени и Перми. Там спрос вырос более чем в 10 раз. Гамаки стали в пять раз популярнее в Екатеринбурге и Саратове. Зато в Краснодаре, Омске и Казани пользователи отдают предпочтение качелям, их покупают в 10, 8 и 7 раз больше соответственно.

Ранее NEWS.ru писал, что почти две трети россиян в течение последнего месяца на самоизоляции занимались домашним хозяйством, воспитанием детей и хлопотали на даче. По данным социологов, люди коротали время у телевизора или радиоприёмника, читали книги, играли в компьютерные игры и занимались каким-либо хобби. При этом каждый пятый вообще не выходил на улицу, полностью самоизолировавшись дома.