Большинство россиян на самоизоляции хлопотали по дому и занимались детьми

https://static.news.ru/photo/2731fc2c-aefc-11ea-8d88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти две трети россиян в течение последнего месяца на самоизоляции занимались домашним хозяйством, воспитанием детей и хлопотали на даче. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В отчёте социологов отмечается , что 67% опрошенных не нашли для себя нового дела или занятия, которому стали бы уделять больше времени. Вместе с тем по 4% стали больше времени проводить с семьёй, детьми, родственниками, а также вести подсобное хозяйство и читать книги, ещё по 3% — больше заниматься спортом, вышивать или вязать.

Как следует из данных исследования, 30% опрошенных коротали время у телевизора или радиоприёмника, 21% смотрели фильмы и видео, 26% читали книги, 24% чаще обычного общались по телефону или через Интернет с друзьями или родственниками. Кроме того, по 18% зависали в Сети, играли в компьютерные игры и занимались каким-либо хобби — рукоделием, фотографией, моделированием. Ещё по 13%, будучи взаперти дома, занимались спортом и получали дополнительное образование, повышая тем самым квалификацию.

При этом каждый пятый россиянин (20%) вообще не выходил на улицу, полностью самоизолировавшись дома. Ещё 63% частично соблюдали режим, иногда позволяя себе покинуть стены жилища. В том, что не соблюдали режим самоизоляции, признались 16% россиян.

Самыми дисциплинированными людьми, соблюдавшими ограничения, как писал NEWS.ru, оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга.