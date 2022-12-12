Россиянами рассказали, как сэкономить на новогоднем столе Экономист Тюрина: траты на новогодний стол можно сократить, покупая продукты заранее

Фото: Shutterstock

Производители, поставщики и ретейлеры пищевой продукции перед новогодними праздниками поднимают цены на многие товары, поэтому сэкономить можно, купив часть из них заранее, рассказала ФБА «Экономика сегодня» экономист Елена Тюрина. Помимо того, важно заранее определить меню для праздничного стола, чтобы избежать компульсивных покупок, уточнила эксперт. По ее словам, до середины декабря можно смело покупать алкоголь и консервы, также можно приобрести мясо и заморозить его в морозилке.

Важно четко продумать меню новогоднего стола, чтобы избежать компульсивных покупок. Это не сложно, просто требуется выделить время и написать четкий список, что вам необходимо в первую очередь, что во вторую, а от чего и вовсе можно отказаться. Уже сейчас можно спокойно покупать консервы — горошек и кукурузу для всеми любимых салатов, помидоры, огурцы, маслины и оливки, ананасы, манго и прочую экзотику. Здесь в среднем получится сэкономить до тысячи рублей, — пояснила Тюрина.

На купленном заранее алкоголе, по словам экономиста, можно сэкономить две-три тысячи рублей. При этом она призвала отдавать предпочтение отечественным производителям, так как ввозимая по параллельному импорту продукция существенно дороже. В целом поэтапное формирование новогоднего стола может позволить сэкономить от 5 до 10 тысяч рублей, считает специалист.

Экономист Мария Долгова ранее рассказала, что вся новогодняя продукция дорожает из-за роста цен на нефтехимию и металлы. Она уточнила, что рост цен на искусственные елки составил от 20% до 300% из-за нарушения логистических цепочек и роста транспортных тарифов. При этом елочные игрушки подорожали из-за того, что их производили с использованием импортных товаров. Экономист предположила, что цены на елочные украшения в этом году вырастут не менее чем на 5%. При этом она уточнила, что игрушки ручного изготовления или дорогого ценового сегмента могут подорожать на 20%.