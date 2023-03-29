Россиянам рассказали о профилактике весенней простуды Терапевт Савельева: употребление витамина С способствует профилактике весенней простуды

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Врач-терапевт Олеся Савельева рассказала «Газете.Ru», что употребление продуктов с содержанием витамина С и цинка, занятия спортом и соблюдение режима сна способствуют профилактике весенней простуды. Эксперт пояснила, что эти действия позволят укрепить иммунитет. Она также порекомендовала чаще гулять в дневное время суток, чтобы восполнять запасы витамины D.

Нужно употреблять больше продуктов с содержанием витамина С и цинка. Физические упражнения и спорт тоже важны, так как они способствуют укреплению иммунной системы. Необходимо соблюдать и гигиену сна, поскольку качественный сон во многом влияет на состояние организма, — сказала Савельева.

Он напомнила, что для перед сном не стоит употреблять тяжелую пищу. В спальне, по ее словам, должно быть темно и тихо, а температура не должна превышать +20 градусов.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.