Россиянам рассказали о пользе винограда

Виноград состоит на 80% из воды, а значит он может стать отличным средством для очищения организма благодаря кальцию и щелочным элементам. Более того, эти полезные вещества способны стимулировать работу поджелудочной железы, тем самым понижая уровень сахара в крови, пишет Live 24.

Благодаря тому что виноград состоит на 80% из воды, он станет отличным средством для очищения организма. Кальций и щелочные элементы позволят нормализовать работу печени, а также стимулировать поджелудочную железу на выработку инсулина, чтобы нормализовать уровень сахара, — сообщает издание.

Россиянам посоветовали не выплёвывать кожицу винограда, так как в ней содержится множество антиоксидантов, которые замедляют процесс старения. Помимо этого, виноград способен очищать организм от токсинов, снимать воспаление и положительно влиять на работу печени и почек, снижая содержание мочевой кислоты.

Ранее стало известно, что корица также снижает уровень сахара в крови. Участники одного из экспериментов употребляли до шести граммов специи в день на протяжении четырёх месяцев. В результате испытуемые стали чувствовать себя значительно лучше.