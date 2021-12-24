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Россиянам рассказали о пользе винограда

Live 24: виноград очищает организм, стимулирует работу органов и снижает уровень сахара
15:26, 23 декабря 2021
Россиянам рассказали о пользе винограда Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Виноград состоит на 80% из воды, а значит он может стать отличным средством для очищения организма благодаря кальцию и щелочным элементам. Более того, эти полезные вещества способны стимулировать работу поджелудочной железы, тем самым понижая уровень сахара в крови, пишет Live 24.

Благодаря тому что виноград состоит на 80% из воды, он станет отличным средством для очищения организма. Кальций и щелочные элементы позволят нормализовать работу печени, а также стимулировать поджелудочную железу на выработку инсулина, чтобы нормализовать уровень сахара, — сообщает издание.

Россиянам посоветовали не выплёвывать кожицу винограда, так как в ней содержится множество антиоксидантов, которые замедляют процесс старения. Помимо этого, виноград способен очищать организм от токсинов, снимать воспаление и положительно влиять на работу печени и почек, снижая содержание мочевой кислоты.

Ранее стало известно, что корица также снижает уровень сахара в крови. Участники одного из экспериментов употребляли до шести граммов специи в день на протяжении четырёх месяцев. В результате испытуемые стали чувствовать себя значительно лучше.

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