Россиянам рассказали, когда зеленый чай может быть вреден ОСН: зеленый чай вреден для здоровья при подагре и болезнях ЖКТ

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Зеленый чай противопоказан людям, страдающим подагрой, ревматизмом, бессонницей и обостренными заболеваниями ЖКТ, сообщает Общественная служба новостей. Также напиток опасен для пациентов с аритмией и повышенной чувствительностью к кофеину.

Как пишет издание, в сочетании с алкоголем этот напиток создает сильную нагрузку на почки. Кроме того, употребление зеленого чая стоит ограничить пожилым людям.

Также, по информации издания, несвежий зеленый чай способен причинить серьезный вред здоровью, причем чем «старше» заварка, тем она опаснее. Уже через 15 минут после заваривания в напитке начинают образовываться органические соединения, которые при контакте с воздухом окисляются, провоцируя появление патогенной микрофлоры. В связи с этим врачи призывают не пить заварку, простоявшую целую ночь, так как это грозит нарушениями работы кишечника и наносит сильный удар по печени.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что свежезаваренный зеленый чай при регулярном умеренном употреблении может снизить риски развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Специалист уточнила, что напиток богат антиоксидантами и полифенолами.