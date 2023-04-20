Россиянам объяснили, как построить плавучую дачу и прописаться там В Союзе дачников Подмосковья заявили, что россияне могут построить плавучий дом и прописаться в нем

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Россияне имеют право построить плавучий дом на реке, море или озере и прописаться в нем, если длина здания не превышает 20 метров, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что подобная конструкция подлежит освидетельствованию и регистрации.

В плавучей даче прописаться можно, если ее признают изолированным помещением и недвижимым имуществом, пригодным для постоянного проживания. Но важно, чтобы оно соприкасалось с землей. Но здесь вопрос правового позиционирования: плавучие объекты действующим законодательством не относятся к недвижимости, поэтому ваш объект ни в коем случае нельзя называть в документах плавучим объектом, а только дачей у воды, — подчеркнул Чаплин.

По его словам, если регистрировать такой дом как плавучий объект, то придется пройти отдельную процедуру, регламентированную Водным кодексом РФ.

Ранее Чаплин пояснил, что выгребная яма туалета на приусадебном участке должна составлять три-четыре метра глубины. Это оптимально, чтобы не навредить почве, но в то же время часто пользоваться туалетом. Согласно санитарным нормам, расстояние от туалета до других построек должно быть не менее 12 метров, а до колодца — не меньше восьми метров.