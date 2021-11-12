Россиянам рассказали, что спугнёт работодателя на их страничке в соцсетях

HR-директор «1С-Битрикс» Владислав Викулов рассказал «Известиям», что в России работодатели всё чаще обращают внимание на контент своих потенциальных сотрудников в социальных сетях. По мнению эксперта, это связано с тем, что в настоящее время общество ассоциирует мнение своих сотрудников с позицией компании.

При этом рекомендуется избегать публичных оскорблений или осуждений в постах или комментариях. Также не стоит публиковать откровенный и экстремистский контент и употреблять ненормативную лексику.

Редкой корпорации нужны потенциальные проблемы, связанные с провокационными, оскорбляющими, агрессивными заявлениями, которые в теории могут быть расценены как нарушение социальных, административных или уголовных норм, — заявил Викулов.

Специалисты также советуют не заводить поддельные аккаунты, а закрывать свои страницы.

Ранее стало известно, что 89% россиян считают себя добрыми. Большая часть из них уверена, что быть добрым — значит помогать другим людям. Полной противоположностью добряков себя считают 1,27% опрошенных, сомневаются в собственной доброте 2,39% россиян. В бывших странах СНГ людей, считающих себя добрыми, немного меньше — 87%. Не считают себя таковыми 1,81% опрошенных, а сомнения есть у 2,85%.