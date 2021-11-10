Названо число добрых и злых россиян

89% россиян считают себя добрыми. Большая часть из них уверена, что быть добрым — значит помогать другим людям. Об этом сообщил «360» со ссылкой на опрос Viber.

Половина опрошенных россиян считают себя добрыми (50,06%) или скорее добрыми (39,60%). В общей сложности в собственной доброте таким образом признались 89,66% участников опроса, — говорится в материале.

Полной противоположностью добряков себя считают 1,27% опрошенных, сомневаются в собственной доброте 2,39% россиян.

В бывших странах СНГ людей, считающих себя добрыми, немного меньше — 87%. Не считают себя таковыми 1,81% опрошенных, а сомнения есть у 2,85%.

Ранее россияне определили самые простые профессии. Среди них оказались курьеры, охранники и грузчики. Также не самыми сложными около трети россиян назвали профессии проводника и бортпроводника, а для 26% лёгкой кажется профессия актёра. Трудовую деятельность маркетолога считает простой каждый шестой россиянин. По 15% к определению «простоты» набрали работы спортсмена и дизайнера.