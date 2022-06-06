Россиянам посоветовали контролировать работодателя ради будущей пенсии Депутат Бессараб: во время работы следует контролировать, как работодатель выполняет свои обязанности страхователя

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Во время работы гражданам следует контролировать, как работодатель выполняет свои обязанности страхователя, сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Народным Новостям». Если будет не записано какое-то время работы, его в дальнейшем будет трудно доказать, объяснила она.

Если в период работы гражданин исполнял свои рабочие функции в особых условиях труда, как пример, вредных или опасных, то возможно получение дополнительных выплат или же может засчитываться получение права на досрочный выход на пенсию. Следить за этими моментами лучше всего в период работы, иначе в противном случае доказывание в суде — это очень длительный и емкий процесс, — сказала Бессараб.

Она добавила, что для зачисления полного объёма пенсионных взносов важно работать официально.

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