Россиянам перечислили незаконные требования инспекторов ГИБДД

https://static.news.ru/photo/3c621c90-c0a3-11ea-bad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ГИБДД иногда могут предлагать водителю некоторые незаконные действия. На какие требования россияне могут ответить отказом, рассказал юрист Анатолий Миронов.

По его словам, просьбы инспектора оплатить штраф на месте или отвезти куда-либо коллегу водители выполнять не обязаны. Если же сотрудник ГИБДД настаивает, предупредите его, что вы включаете аудио- или видеозапись, попросите ещё раз представиться и назвать закон, на основе которого, он просит вас сделать то или иное действие.

По возможности, следует зафиксировать аудио- или видеозаписью происходящее, не отказывая в исполнении требования сотрудника полиции. И уже после всего произошедшего обратиться к адвокату для оценки инцидента с юридической точки зрения, — рассказал Миронов агентству ПРАЙМ.

Так водитель потом сможет доказать неправомерность действий инспектора и компенсировать моральный или материальный вред.

Среди незаконных требований юрист назвал просьбу сесть в машину Госавтоинспекции. Водитель этого делать не обязан, сотрудники ГИБДД могут пригласить в свой автомобиль только при оформлении штрафа.

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