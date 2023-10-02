Россиянам объяснили, почему новостройки продолжат дорожать Эксперт по недвижимости Кочетков: спрос поддержит рост цен на новостройки

Ускорение темпов роста цен на рынке новостроек связано с повышенным спросом и является устойчивой тенденцией, рассказал в беседе с LIFE.ru директор направления «Новостройки» компании по продаже недвижимости Валерий Кочетков. По его словам, также высокие цены обусловлены подорожанием себестоимости строительства и повышением ключевой ставки Банком России, вслед за которым банки подняли ставки по ипотеке.

Кто планировал купить жилье в ипотеку в перспективе, приняли решение сделать это раньше — из-за опасения ужесточения кредитной политики. Если в начале лета на столичном первичном рынке доля ипотечных сделок в общем числе составляла 70%, то уже с конца августа и в сентябре — 87%, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что для многих покупателей главным обстоятельством является не итоговая цена жилья, а посильный ежемесячный платеж по ипотеке. Поэтому девелоперы привлекают клиентов в том числе различными бонусами в виде, например, возродившейся ипотеки под 0,01%. Таким образом, льготная ипотека сохранит высокий спрос на новостройки и, соответственно, высокие цены на них. Кроме того, на подорожание продолжит влиять стоимость стройматериалов и ГСМ, которая также растет.

В беседе с изданием владелец строительной компании Максим Лазовский добавил, что в реалиях повышения курса доллара и общего уровня цен инвесторы и простые граждане спасают свои сбережения. Застройщики, соответственно, реагируют на рост спроса повышением цен.

Могу сказать точно: в нашей стране недвижимость стабильно еще пока ни разу не дешевела. Небольшие ситуационные колебания я не считаю. И, что она будет дешеветь в 2024 году, совершенно не предвидится, — высказал мнение Лазовский.

Ранее риелтор Татьяна Агеева посоветовала перед покупкой недвижимости оценить рынок и цены, чтобы не стать жертвой мошенников. Она уточнила, что слишком дешевая стоимость жилья на фоне средней по рынку должна насторожить покупателя.