Россиянам объяснили, как не купить квартиру у мошенников Риелтор Агеева посоветовала реально оценить рынок перед покупкой квартиры

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Чтобы не купить квартиру у мошенников, следует предварительно реально оценить рынок недвижимости и цены, посоветовала риелтор Татьяна Агеева. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что слишком дешевая стоимость жилья на фоне средней по рынку должна насторожить покупателя.

Слишком дешевая цена на фоне средней по рынку в данной локации — это явный «красный флажок». Нужно вдвойне внимательно проверить документы продавца с привлечением грамотного юриста. <...> Изучить проектную декларацию, разрешение на строительство, условия договора, характеристики и правовой статус ЖК, — пояснила эксперт.

Она уточнила, что можно столкнуться с ситуацией, когда под видом квартиры продают апартаменты. Риелтор предупредила, что в таком случае цена на жилье действительно может быть низкой, но обслуживание окажется сильно дороже. Кроме того, в апартаментах нельзя оформить регистрацию по месту жительства, так как они считаются коммерческим помещением.

Агеева пояснила, что даже крупные сервисы недвижимости не дают 100% защиты от злоумышленников. Покупателю следует быть внимательным: аферисты обычно предлагают слишком выгодные условия, дают расплывчатую информацию, не показывают документы и даже могут предложить другую квартиру. Также нужно проверить, чтобы фото одного и того же объекта не использовалось в разных объявлениях.

Все расчеты по сделке, включая аванс и задаток, должны происходить между покупателем и продавцом, а не посредником. Если сделка предполагает вознаграждение для агента, оно выплачивается отдельно. При покупке новостроек за рубежом переводить деньги нужно строго по реквизитам застройщика, — предупредила эксперт.

В договоре также должна быть указана реальная стоимость сделки, чтобы покупателя не признали недобросовестным — так он рискует остаться и без денег, и без квартиры. Приобретая жилье на вторичном рынке, лучше отказаться от сделок по доверенности — это создает дополнительные риски, подчеркнула Агеева. Она посоветовала обращаться за помощью к проверенным агентам.

Риелтор Елена Ручканова ранее порекомендовала руководствоваться перечнем округов при выборе квартиры в Москве. По ее словам, важную роль также играет расположение метро, поскольку чем оно ближе к дому, тем дороже будет аренда квартиры.