Риелтор рассказала, как выгодно снять квартиру в Москве Риелтор Ручканова: при выборе жилья в Москве лучше обращаться к списку округов

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

При выборе квартиры в Москве лучше руководствоваться перечнем округов, так как в одних районах жилье дороже, а где-то дешевле, заявила NEWS.ru риелтор, эксперт по недвижимости Елена Ручканова. По ее словам, важную роль также играет расположение метро, поскольку чем оно ближе к дому, тем дороже будет аренда квартиры.

Есть несколько способов выгодно снять в квартиру в Москве. Например, при поиске жилья можно руководствоваться перечнем округов, так как в одних районах жилье дороже, а где-то дешевле. Большую роль играет расположение метро, чем оно ближе к дому — тем дороже будет аренда квартиры, — сказала Ручканова.

Риелтор также отметила, что чаще всего люди арендуют квартиры в июле, августе и сентябре, так как приезжих становится больше. Поэтому, добавила эксперт, сбить цену летом и осенью не получится. Она указала, что с учетом инфляции увеличение спроса на недвижимость экономкласса не наблюдается. При этом с повышением процентных ставок и цен на жилье увеличивается и количество этого жилья, поэтому различные застройщики пытаются различными способами привлечь к себе покупателей акциями и предложениями.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков сообщил, что открытие новых станций метро может привести к подорожанию квартир на 5–10%, а также росту цен на аренду жилья на 10–15%. Он подчеркнул, что изменения происходят не в день начала работы новых транспортных узлов, а за пару месяцев до открытия станции метро, когда в объявлениях начинают указывать, что до метро идти пять минут.