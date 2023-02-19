Россиянам объяснили, как получать две пенсии сразу Юрист Соловьев: участники Великой Отечественной войны и блокадники могут получать две пенсии сразу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также те, кто получил ранения в ходе военных действий, могут претендовать одновременно на две пенсии в России, заявил в беседе с ПРАЙМ заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, такие граждане могут получать как выплаты по старости, так и по инвалидности. Он подчеркнул, что пенсионеры должны сами изучить законы и проверить, могут ли они претендовать на две пенсии одновременно, после чего им следует обратиться в органы социального обеспечения.

Действующее законодательство предусматривает возможность одновременно получать пенсию по инвалидности и по старости для следующих категорий граждан: участников Великой Отечественной войны (условия получения статуса указаны в ФЗ «О ветеранах»); награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; получивших инвалидность вследствие военной травмы. <...> Тем, у кого есть на это право, следует все выяснить, а затем обратиться с заявлением в органы соцобеспечения, — уточнил Соловьев.

Юрист отметил, что переход с одной пенсии на другую, а также получение двух видов выплат одновременно может быть устроено только по желанию самого гражданина.

Ранее первый зампред думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что россиянам не следует рассчитывать на увеличение пенсионных выплат в 2023 году. Она отметила, что численность пожилых граждан в стране сократилась на 232 тысячи человек, однако в бюджете уже заложены средства на тех, кто будет выходить на заслуженный отдых, среди которых — жители новых регионов страны.