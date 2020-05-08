Россиянам напомнили об осторожности при обращении с пиротехникой

https://static.news.ru/photo/92d2eda8-911d-11ea-9cdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Накануне праздников в МЧС напомнили россиянам о необходимости соблюдать осторожность и правила обращения с пиротехническими изделиями.

Ежегодно в праздничные дни возрастает риск возникновения чрезвычайных происшествий при использовании фейерверков, ракет, петард. МЧС России призывает россиян аккуратнее обращаться с пиротехникой в предстоящие праздничные дни, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели отметили, что использовать петарды и фейерверки можно только на открытых площадках и вдали от жилых домов. В противном случае пиротехника может привести к пожару, попав в квартиру или на балкон.

В ведомстве подчеркнули, что запуск пиротехнических изделий должен осуществляться строго по инструкции. Делать это должны только взрослые.

В МЧС добавили, что фейерверки следует приобретать в специализированных магазинах, а с учётом пандемии — лучше делать это онлайн.

Ране NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан не приходить на салют в честь Дня Победы, чтобы не создавать толпу и угрозу массового заражения коронавирусом. Он порекомендовал наблюдать за авиапарадом и салютом с балконов или по телевидению.