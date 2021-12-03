Россиян могут ограничить в использовании личных автомобилей

Госсовет РФ утвердил транспортную стратегию страны до 2035 года, согласно которой водителей могут ограничить в использовании личных автомобилей. В частности, им предлагается пересесть на общественный транспорт, чтобы сократить вредные выбросы в атмосферу. Об этом пишет «Коммерсант».

Мероприятия программы направлены на то, чтобы владельцы машин как можно меньше вредили экологии. Планируется минимизировать использование транспортных средств с неэкологичными двигателями, — говорится в материале издания.

В частности, большое внимание в Госсовете уделили вопросу экологии. Отмечается, что 61% загрязняющих веществ, эмитируемых транспортом, приходится на автотранспорт. В то же время решить проблему путём обновления автопарка также невозможно, потому что 82% выбросов происходят из-за стирания дорожного полотна и составных частей автомобиля.

Кроме того, власти страны рассматривают поэтапное установление ограничений на применение машин «низких экологических классов». Водителям такого транспорта запретят въезжать в специальные зоны. Авторы стратегии планируют снизить скоростной режим в жилых кварталах для борьбы с шумом. На дорогах могут установить специальные камеры-шумомеры, которые будут выявлять наиболее шумный транспорт.

Также нужно законодательно закрепить предельный уровень шума и принять поправки к КоАП со штрафами для нарушителей (составят, предположительно, пять тысяч рублей). Законопроект уже подготовлен мэрией, — отмечает издание.

Ранее 92% опрошенных россиян заявили о готовности когда-либо пересесть на электрокары. При этом положительно такие автомобили оценивают 46% респондентов, а 19% в них «не верят».