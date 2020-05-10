Путин: память о Великой Отечественной войне Россия сохранит навсегда

https://static.news.ru/photo/36d2baa2-92b1-11ea-9b71-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россияне навсегда сохранят память о Великой Отечественной войне. Уверенность в этом выразил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что не испытывает никаких сомнений на этот счёт.

Все события Великой Отечественной войны и её окончание победой — это триумф русского народа и всех народов Советского Союза, — сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Россия в составе СССР пострадала больше всего, почти 70% потерь приходится на РСФСР, уточнил президент.

Глава государства, как писал NEWS.ru, также отметил, что национальная идея современной страны — это патриотизм. Однако он должен быть созидательным, чтобы человек мог «посвятить себя развитию страны, её движению вперёд», заявил Путин.