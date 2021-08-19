Российский суд снова оштрафовал Facebook

Таганский районный суд Москвы принял решение о назначении штрафов компании Facebook. Организация должна будет заплатить в общей сложности 17 млн рублей. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы столичных судов.

На сервис было составлено четыре протокола. Два из них по статье об отказе от удаления информации, обязанность удаления которой предусмотрена законом (ч.2 ст.13.41 КоАП), по ним компанию оштрафовали на 3 млн рублей и на 4 млн рублей.

Ещё два протокола были составлены по статье об отказе от удаления призывов к экстремизму, детского порно, а также способах изготовления и потребления наркотиков. По ним организация получила два штрафа по 5 млн рублей.

17 августа Мировой суд судебного участка Таганского района Москвы рассмотрел пять протоколов против компании Google и оштрафовал организацию в общей сложности на 14 млн рублей.

Ранее столичные суды неоднократно штрафовали Google за отказ удалить контент, который российские власти считают запрещённым, — в том числе информацию о митингах. Так, 25 мая компании выписали два штрафа на общую сумму 6 млн рублей, а 27 мая ещё один — на 3,5 млн рублей. В Роскомнадзоре заявили, что компания не полностью выполнила требования по удалению из выдачи на территории России ссылок на контент.

Кроме того, аналогичные штрафы получали соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер Telegram.