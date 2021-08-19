Российский суд снова оштрафовал Facebook

Таганский районный суд Москвы принял решение о назначении штрафов компании Facebook. Организация должна будет заплатить в общей сложности 17 млн рублей. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы столичных судов.
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Ещё два протокола были составлены по статье об отказе от удаления призывов к экстремизму, детского порно, а также способах изготовления и потребления наркотиков. По ним организация получила два штрафа по 5 млн рублей.
17 августа Мировой суд судебного участка Таганского района Москвы рассмотрел пять протоколов против компании Google и оштрафовал организацию в общей сложности на 14 млн рублей.
Ранее столичные суды неоднократно штрафовали Google за отказ удалить контент, который российские власти считают запрещённым, — в том числе информацию о митингах. Так, 25 мая компании выписали два штрафа на общую сумму 6 млн рублей, а 27 мая ещё один — на 3,5 млн рублей. В Роскомнадзоре заявили, что компания не полностью выполнила требования по удалению из выдачи на территории России ссылок на контент.
Кроме того, аналогичные штрафы получали соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер Telegram.