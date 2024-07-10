Российский актер скоропостижно умер в 48 лет Владимирский театр кукол сообщил о внезапной смерти актера Ерофеева

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Российский актер, кукловод и режиссер-постановщик Владимирского театра кукол Сергей Ерофеев ушел из жизни, сообщила пресс-служба театра во «ВКонтакте». Мужчине было 48 лет.

У нас случилась трагедия. Ушел из жизни замечательный Человек, артист, режиссер, коллега, друг... Сергей Ерофеев. Это неожиданная, неописуемая, невосполнимая утрата для всех нас. <...> Театр выражает глубочайшие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении.

Ерофеев проработал более 20 лет во Владимирском театре кукол. Смерть застала его в родном городе Новочебоксарске, где он находился в отпуске.

Ранее стало известно, что народный артист России Владимир Матвеев умер на 73-м году жизни. По словам его супруги, смерть была скоропостижной: у мужчины остановилось сердце. Жена сразу вызвала скорую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть. Супруга актера утверждает, что в последнее время он часто жаловался на боли в груди.

В конце июня ушел из жизни известный по роли в боевике «Голодные игры» актер Дональд Сазерленд, ему было 88 лет. Он умер в Майами после продолжительной болезни. Актер при жизни получил премии «Эмми» и «Золотой глобус» и запомнился фанатам образами злодеев, антигероев, романтических персонажей и наставников.