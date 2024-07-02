Умер актер из франшизы «Елки» Умер народный артист России Владимир Матвеев в возрасте 72 лет

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Народный артист России Владимир Матвеев умер на 73-м году жизни, сообщила супруга актера в беседе с 78.ru. По ее словам, смерть была скоропостижной. Минувшей ночью у мужчины остановилось сердце.

Жена сразу же вызвала скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть. Место и дату проведения похорон назовут чуть позже. Супруга актера утверждает, что в последнее время он часто жаловался на боли в груди.

Матвеев снялся в трех частях франшизы «Елки» и фильме «Кукушка». Также он мог запомниться зрителю по сериалам «Знахарь», «Крик совы», «Ученица Мессинга» и «Мастер и Маргарита».

Ранее в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова сообщили, что скончалась актриса Татьяна Тарасова, ей было 86 лет. Причины смерти актрисы не называются. В БДТ выразили свои соболезнования семье и близким артистки.

Тарасова попала в труппу БДТ в 1966 году. В частности, она сыграла Аглаю в «Идиоте», унтер-офицерскую вдову в «Ревизоре» и Мирониху в «Последнем сроке». При этом телезритель мог видеть ее в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

В конце июня ушел из жизни известный по роли в боевике «Голодные игры» актер Дональд Сазерленд, ему было 88 лет. Он умер в Майами после продолжительной болезни. Актер при жизни получил премии «Эмми» и «Золотой глобус» и запомнился фанатам образами злодеев, антигероев, романтических персонажей и наставников.