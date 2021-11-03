Российских военных начали прививать от COVID-19 ещё одной вакциной

В рамках вакцинации от коронавируса в рядах Вооружённых сил России начали использовать ещё один препарат. Теперь военные медики начали применять «КовиВак» наряду со «Спутником V». Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Специалисты медицинской службы Западного военного округа нарастили оснащение медицинскими средствами ведомственных лечебных учреждений, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, врачи получили новые партии этих препаратов. Во время локдауна военные развернули дополнительные палаты для размещения гражданских. Прививочные кабинеты появились на базе военных поликлиник Воронежа, Богучара, Валуек, Курска, Брянска, Клинцов, Смоленска и Коломны. Все они работали в усиленном режиме.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что тотальная вакцинация от коронавируса военнослужащих и персонала в российской армии стала причиной низкой смертности от этой болезни в рядах Вооружённых сил России.

Массовая вакцинация военнослужащих от коронавируса в Вооружённых силах России началась в конце ноября 2020 года. В общей сложности прививки от коронавирусной инфекции нового типа сделают более 400 тысяч военных.