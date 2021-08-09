Российские военные построят свыше 50 объектов на Курилах

На Курильских островах в обозримой перспективе российскими военными строителями будет возведён 51 объект. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Издание отмечает, что за последние годы на Курилах уже построено около 30 сооружений разного рода. В частности, семь общежитий для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир. Они полностью благоустроены и имеют всё необходимое для жизни. До конца 2021 года будет сдано ещё одно.

Все здания возводятся с учётом особенностей местных природных условий. Они выстоят при землетрясениях силой до девяти баллов.

Ранее глава Минобороны Японии Нобуо Киси выразил озабоченность продолжающейся активностью российских военных на Дальнем Востоке. Поводом для этого послужили учения на Итурупе и Кунашире, а также на Сахалине и в акватории Японского моря, в которых участвовали 10 тысяч военных, 500 единиц боевой техники, 12 кораблей и судов.

В МИД РФ призвали Токио вести работу по улучшению отношений с Россией, а не делать громкие заявления по Курильским островам. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил.