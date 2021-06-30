Япония пожаловалась на активность российских военных на Курилах

Глава японского Министерства обороны Нобуо Киси посетил базу сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на самом северном японском острове Хоккайдо. В ходе визита он выразил озабоченность продолжающейся активностью российских военных на Дальнем Востоке, передаёт агентство Kyodo.

Министр уточнил, что РФ в прошлом году разместила свои ЗРС на островах Кунашир и Итуруп. Киси поручил вести подготовительные работы для отражения любого рода действий. В частности, это касается и определённых шагов в киберпространстве.

Как отметили журналисты, визит главы оборонного ведомства на базу связан с активными действиями российских военных в этом регионе и на Курилах. На прошлой неделе Россия провела учения на Итурупе и Кунашире, а также на Сахалине и в акватории Японского моря. В них приняли участие 10 тысяч военных, 500 единиц боевой техники, 12 кораблей и судов. В связи с этим японские власти выразили свой протест.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Япония должна вести работу по улучшению отношений с Россией, а не делать громкие заявления по Курильским островам.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.