Япония пожаловалась на активность российских военных на Курилах

Глава японского Министерства обороны Нобуо Киси посетил базу сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на самом северном японском острове Хоккайдо. В ходе визита он выразил озабоченность продолжающейся активностью российских военных на Дальнем Востоке, передаёт агентство Kyodo.
Министр уточнил, что РФ в прошлом году разместила свои ЗРС на островах Кунашир и Итуруп. Киси поручил вести подготовительные работы для отражения любого рода действий. В частности, это касается и определённых шагов в киберпространстве.
Как
В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Япония должна вести работу по улучшению отношений с Россией, а не делать громкие заявления по Курильским островам.
Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.