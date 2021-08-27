Российские школьники победили на Европейской олимпиаде по информатике

Россияне завоевали четыре золотые медали на Европейской юниорской олимпиаде школьников по информатике, в том числе абсолютные первое и третье места, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.
Россия, получившая четыре золотые медали, стала единственной страной, которая взяла больше одного золота. В нынешнем году состязание принимал румынский город Плоешти. Из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, как и в 2020-м, команды участвовали дистанционно с видеонаблюдением.
Сборная РФ, состоящая из четырёх школьников, завоевала четыре золотые медали. Ренат Каримов из Татарстана занял абсолютное первое место, а Иван Пискарёв из Москвы занял абсолютное третье место, — говорится в сообщении ведомства.
Россию также представляли москвичи Алексей Васильев и Дарья Грекова.
Ранее сообщалось, что каждый из пяти участников российской сборной выиграл золотую медаль на 51-й Международной олимпиаде по физике IPhO 2021. Участники обновили прошлогодний рекорд, тогда каждый член команды получил золото. В соревнованиях участвовали школьники из 76 стран мира. Олимпиада состояла из двух туров теоретических и практических задач по физике. За сборную России выступали ученики московских и подмосковных школ Матвей Князев, Николай Кононенко, Денис Исмагилов, Артемий Новиков, Данила Самоделкин. Они были лучшими на всероссийском этапе, поэтому попали в команду.