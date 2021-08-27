Российские школьники победили на Европейской олимпиаде по информатике

Фото: edu.gov.ru

В Москве сняли с авиарейса в Сочи одну из пассажирок бизнес-класса. Женщина ругалась на бортпроводников и требовала индивидуального обслуживания, сообщает «Подъём».

Сразу после посадки пассажирка заявила, что ей жарко, и потребовала обеспечить более комфортную температуру в салоне. В ответ на слова стюарда о том, что кондиционер будет включён после запуска двигателей...