Российские школьники выиграли международную олимпиаду по физике

Каждый из пяти участников российской сборной выиграл золотую медаль на 51-й Международной олимпиаде по физике IPhO 2021. Участники обновили прошлогодний рекорд, тогда каждый член команды получил золото. Об этом сообщило Министерство просвещения РФ.

В соревнованиях участвовали школьники из 76 стран мира. Олимпиада состояла из двух туров теоретических и практических задач по физике. За сборную России выступали ученики московских и подмосковных школ Матвей Князев, Николай Кононенко, Денис Исмагилов, Артемий Новиков, Данила Самоделкин. Они были лучшими на всероссийском этапе, поэтому попали в команду.

Спешу поздравить ребят с очень ярким выступлением и очередными уверенными победами. Для каждого из них это большой путь, который, я уверен, ребята только начинают. За этим стоит большая тренерская работа, — поздравил победителей министр просвещения Сергей Кравцов.

Он добавил, что вклад руководителей команды невозможно переоценить, они воспитали не одно поколение талантливых и успешных учеников. В этом также большую роль сыграла российская система поддержки и раскрытия талантов в детях.

Ранее Сергей Кравцов сообщил, что надеется на очный формат нового учебного года в России.