Российская вакцина от коронавируса заинтересовала другие страны

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что к российской вакцине от коронавирусной инфекции проявляют интерес ряд государств.
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Ранее президент России сообщил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Он уточнил, что официально это произошло утром 11 августа. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа. В гражданский оборот препарат должен поступить с 1 января 2021 года.
Одна из дочерей Путина испытала российскую вакцину на себе, передавал NEWS.ru.
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