Российская вакцина от коронавируса заинтересовала другие страны

https://static.news.ru/photo/9255fc62-dbb9-11ea-9c8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что к российской вакцине от коронавирусной инфекции проявляют интерес ряд государств.

Как пишет «Газета.Ru», в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства Мурашко доложил, что по поручению главы государства Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен инвестировать в продвижение и производство вакцины за рубежом.

Ранее президент России сообщил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Он уточнил, что официально это произошло утром 11 августа. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа. В гражданский оборот препарат должен поступить с 1 января 2021 года.

Одна из дочерей Путина испытала российскую вакцину на себе, передавал NEWS.ru.