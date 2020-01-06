https://static.news.ru/photo/714bb4ea-314f-11ea-a7d4-fa163e074e61_660.jpg Александра Митрошина Фото: alexandramitroshina/instagram.com

Активистка и блогерша, занимающаяся борьбой с домашним насилием, Александра Митрошина заявила, что Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Девушка обнародовала свою позицию по этой теме после скандала в Киеве, который произошёл во время встречи с подписчиками.

На мероприятии планировалось обсудить проблемы блогерства, активизма и домашнего насилия. Пообщаться с Митрошиной пришло несколько сотен человек. В самом начале встречи один из собравшихся молодых людей задал Александре вопрос «Чей Крым?». Та предпочла не отвечать. В итоге всё закончилось дракой, сама девушка бежала. Позже полиция задержала провокаторов.

Мне очень не по себе. Я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ, — написала Митрошина в своём Telegram-канале.

Крым был присоединён к России на фоне антиправительственных протестов на Украине конца 2013 — начала 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. На территории полуострова был проведён референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предположил, что жители Украины признали Крым российской территорией. По его мнению, это следует из роста турпотока на полуостров со стороны Незалежной, писал NEWS.ru.