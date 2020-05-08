Роспотребнадзор: в России нет тяжёлых случаев COVID-19 у детей

https://static.news.ru/photo/9e804bc6-9138-11ea-acfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна попова рассказала о распространении коронавируса в России. По её словам, в стране нет тяжёлых случаев течения коронавируса у детей.

Она отметила, что детской смертности на территории страны также практически нет, рассказал глава внутрифракционной группы «Единой России» Адальби Шхагошев.

Очень легко [дети] преодолевают эти трудности, связанные с этим вирусом, у нас в стране, — передаёт РИА Новости.

Ранее Попова заявила, что правила изоляции и дистанцирования должны сохраниться до появления вакцины или преодоления пандемии COVID-19. Глава санитарного ведомства отметила, что ограничения неизбежны, и жизнь в большинстве стран уже изменилась — Россия не исключение.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.