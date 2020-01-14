Россиян предупредили о возможной вспышке птичьего гриппа A (H5N8). По данным Роспотребнадзора, его переносчиками могут стать не только птицы, но и свиньи.
Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов РФ, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней, — рассказали в ведомстве.
Специалисты отметили, что случаев заражения человека пока не зафиксировано, однако вирус мутирует и риск пандемии всё-таки существует. Как
Ранее на пяти фермах северо-востока Польши была зафиксирована вспышка высокопатогенного гриппа птиц A (H5N8), забиты уже десятки тысяч индеек, кур и уток, однако риск существует ещё для 350 тыс. птиц в радиусе 3 км от этих ферм, писал NEWS.ru.
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