https://static.news.ru/photo/f4b22214-3759-11ea-a67e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян предупредили о возможной вспышке птичьего гриппа A (H5N8). По данным Роспотребнадзора, его переносчиками могут стать не только птицы, но и свиньи.

Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов РФ, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней, — рассказали в ведомстве.

Специалисты отметили, что случаев заражения человека пока не зафиксировано, однако вирус мутирует и риск пандемии всё-таки существует. Как сообщают «Известия», снизить его можно только через ограничения ввоза мяса и яиц из соседних стран. В ведомстве рекомендовали находящимся в Европе российским туристам избегать контакта с птицами.

Ранее на пяти фермах северо-востока Польши была зафиксирована вспышка высокопатогенного гриппа птиц A (H5N8), забиты уже десятки тысяч индеек, кур и уток, однако риск существует ещё для 350 тыс. птиц в радиусе 3 км от этих ферм, писал NEWS.ru.