По данным Роспотребнадзора, на пяти фермах северо-востока Польши зафиксирована вспышка высокопатогенного гриппа птиц A(H5N8), забиты уже десятки тысяч индеек, кур и уток, однако риск существует ещё для 350 тыс. птиц в радиусе 3 км от этих ферм. Ведомство рекомендует россиянам при поездке в Польшу избегать контактов с птицей на рынках и открытых водоёмах.
Рекомендуется избегать контакта на рынках и в местах массового скопления птицы на открытых водоёмах, а также в домашних хозяйствах. Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Как писал NEWS.ru, тайваньские исследователи обнаружили пять антител, которые можно использовать в препаратах для борьбы с птичьим гриппом типа А (H7N9). Учёные потратили на изучение материалов инфицированных людей четыре года. Медики анализировали действие нейтрализующих антител на H7N9. Всего специалисты обработали 73 моноклональных соединения. 17 из них способны уничтожить вирус. Через некоторое время 12 веществ потеряли свою активность, но пять из них сохранили свойства. Это значит, что их можно использовать в качестве вакцины от птичьего гриппа.