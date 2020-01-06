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Евросоюз хотел бы, чтобы визит иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа состоялся в ближайшее время. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

При этом необязательно, чтобы приезд Зарифа произошёл перед или во время внеочередного совета глав МИДов стран ЕС, назначенного на 10 января, передаёт РИА Новости. Визит министра Зарифа в Брюссель для...