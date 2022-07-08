Роспотребнадзор объявил о возможном росте числа случаев заражения COVID-19 Роспотребнадзор: некоторый подъем заболеваемости COVID не исключен в РФ

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В России не исключён некоторый рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил журналистам руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов. По его словам, доля новых штаммов постоянно увеличивается, стелс-омикрон вытесняется вариантами ВА.4 и ВА5.

Рост заболеваемости в мире связан с двумя причинами. Во-первых, пришли новые варианты вируса. Во-вторых, идет постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно привился или переболел. Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас, — сказал Семёнов.

По его мнению, в первую очередь заболеванию будут подвержены те, кто ранее не переболел коронавирусом и не вакцинировался.

Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, вводить какие-то ограничения необходимости нет, — резюмировал специалист.

По данным ТАСС, в июне заболеваемость COVID-19 в мире начала расти впервые с января текущего года. Число подтверждённых случаев увеличилось на 17,3 млн, что на 15% больше, чем в мае.

Роспотребнадзор с 2 ибля снял антиковидные ограничения в РФ. По данным ведомства. недельный показатель заболеваемости снизился в сравнении с февралём в 64 раза, в 93% случаев болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме.