Роспотребнадзор намерен запретить пить чай и окунаться в купель в банях

https://static.news.ru/photo/71109de2-9540-11ea-8c9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Роспотребнадзор опубликовал новый список рекомендаций для работы саун и бань в России. В нём прописаны ограничения в период пандемии коронавируса.

В частности, бассейны и купели работать не будут, напитки и еда окажутся под запретом, контакты между посетителями ограничат. Попасть в бани можно будет только по предварительной записи. Число людей будет ограничено.

Весь персонал заведений будет проходить в начале смены обследования. К работе не будут допускать лиц с высокой температурой и признаками заболеваний. Остальные будут выходить на смену в масках, перчатках и специальной обуви.

Как информировал NEWS.ru, врачи ранее объяснили, чем опасна баня для заболевших коронавирусом.