Врачи объяснили, чем опасна баня для заболевших коронавирусом

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Французские учёные выяснили, что коронавирус погибает в течение 15 минут, если нагреть его до 92 градусов. Однако врачи предупреждают россиян, что лечиться походом в баню не стоит.

В человеке всегда сохраняется одинаковая температура, несмотря на внешние факторы. Даже если в бане 60 градусов, — пояснила телеканалу «360» терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Она добавила, что вирус живёт в крови и слизистых выделениях человека. Организм всегда поддерживает определённую температуру и повышает её только при заболевании — так он борется с инфекцией. Именно поэтому врачи не рекомендуют сбивать невысокую температуру. При этом походы в баню уже заболевшим категорически запрещены, так как это дополнительная нагрузка для организма.

По данным на 17 апреля диагноз COVID-19 поставлен в России 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

Коронавирусная инфекция нового типа передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Кроме того, учёные подтвердили, что вирус на некоторых поверхностях может выживать до 72 часов, поэтому заразиться можно и через них, если будет контакт со слизистыми оболочками организма.

Так, по словам директора программы ВОЗ по ЧС Майкла Райана, основными двигателями пандемии остаются кашель и заражённые поверхности. Именно поэтому ВОЗ рекомендует чаще мыть руки, не трогать ими лицо и соблюдать социальную дистанцию в 1,5–2 метра.

Как писал NEWS.ru ранее, российские учёные сообщили, что в тёплый сезон коронавирус снизит свою активность. Это связано с усилением солнечных лучей и ультрафиолета. Учёные отметили, что сухая и тёплая погода помешает распространяться вирусу, к тому же к лету уже будут видны результаты периода самоизоляции.