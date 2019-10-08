https://static.news.ru/photo/4dc1b150-ea55-11e9-b6d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ведомство рекомендует при покупке рыбной продукции проверять температуру в рефрижераторе, в котором она хранится в магазине.

Если рыба замороженная, то температура не должна быть выше минус 18 градусов, а консервированная икра должна храниться при температуре в диапазоне от минус четырёх до минус шести градусов, передаёт РИА Новости .

Срок годности икры составляет около года при условии её герметичной упаковки, рыба в такой же таре может оставаться свежей от трёх до десяти месяцев в зависимости от вида продукции. Стоит обратить внимание и на внешний вид, так, ледяная глазурь на рыбе должна быть равномерной по всей длине тушки и не отваливаться при постукивании, а мутные глаза, сломанные хвост и плавники свидетельствуют о том, что продукт подвергался повторной заморозке.

Как писал News.ru ранее, Роспотребнадзор призвал не покупать произведённые и упакованные в домашних условиях продукты. Как сообщили в ведомстве, они могут быть опасны для организма человека.