https://static.news.ru/photo/a92f5674-7041-11ea-9d26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор потребовал от ряда сайтов удалить ложную информацию о якобы передвижении колонн автобусов с бойцами Росгвардии в сторону столицы из-за эпидемии коронавируса.

Автотехника используется для перевозки сотрудников Росгвардии для тренировок в рамках подготовки парада Победы, — сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее в Сети появилось видео, сделанное на Киевском шоссе. В кадре запечатлены автобусы с военными. В комментариях отмечалось, что бойцы едут в сторону Москвы. Также появилось видео, на котором была видна движущаяся военная техника.

Позднее в Росгвардии отметили, что это была обычная передислокация, ничего чрезвычайного в этом нет.

Как писал NEWS.ru, прокуратура признала фейковыми несколько распространяемых в Интернете сообщений. В них утверждалось, что количество жертв в России гораздо больше официальной цифры, что вирус был выпущен преднамеренно и что Москва будет закрыта на карантин.