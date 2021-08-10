«Результат халатности»: Мясников о ЧП в больнице Владикавказа

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал ЧП в больнице Владикавказа, где из-за сбоя в системе подачи кислорода погибли 11 человек. В своём Telegram-канале медик отметил, что из-за халатности должностных лиц все усилия врачей по спасению пациентов оказались напрасными.

Трагедия в Северной Осетии, где умерли пациенты вследствие перебоя в снабжении кислородом, с ужасающей ясностью показала, как все самые героические усилия врачей могут быть перечёркнуты техническими сбоями. Особенно если окажется, что сбои эти — результат халатности, — написал врач.

Он подчеркнул, что в Москве риск подобных ситуаций постоянно контролируется и в столице к возможным сбоям относятся куда строже. Мясников уточнил, что снабжение пациентов кислородом лично контролирует министр здравоохранения Москвы. В больницах часто проходят внеплановые проверки, к которым относятся очень серьёзно.

Не дай бог хоть что-то не так: главврач будет уволен сразу! — заключил специалист.

9 августа девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Все они находились в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Причиной ЧП стал прорыв трубы, находящейся под землёй, он произошёл примерно в 18:00 по местному времени. Позднее стало известно о смерти ещё двух пациентов.

Ранее врио главы Минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев рассказал, что главной причиной гибели 11 пациентов в больнице Владикавказа стал системный сбой, который нарушил работу системы подачи кислорода.