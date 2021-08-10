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В Минздраве Северной Осетии назвали главную причину смерти 11 пациентов

12:24, 10 августа 2021
В Минздраве Северной Осетии назвали главную причину смерти 11 пациентов Сослан Тебиев Фото: tebiev.sa/instagram.com
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Врио главы Минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев рассказал, что главной причиной гибели 11 пациентов в больнице Владикавказа стал системный сбой, который нарушил работу системы подачи кислорода. Об этом пишет ТАСС.

Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина, — сказал Тебиев.

9 августа девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Все они находились в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Причиной ЧП стал прорыв трубы, находящейся под землёй, он произошёл примерно в 18:00 по местному времени. Позднее стало известно о смерти ещё двух пациентов.

Ранее прокуратура и Росздравнадзор объявили о проведении проверок по линии своих ведомств после ЧП в больнице Владикавказа. СК РФ возбудил уголовное дело.

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